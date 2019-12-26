Стало известно имя второго судьи Национального отбора на Евровидение-2020

"Объявили имя второго члена жюри, который будет оценивать конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020. В феврале место за судейским столом займет Народная артистка Украины Тина Кароль", - говорится в сообщении.

Тина Кароль сказала, что рада стать членом жюри национального отбора конкурса "Евровидение".

"Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста - достойно выступить на конкурсе, а после - стать настоящей звездой в своей стране. "Евровидение" - очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бить, если результат другой. Однозначно мы поющая нация, умеем создавать музыку мирового уровня. Я точно против того , чтобы ставить перед творческими людьми спортивные нормативы и стирать их личность желанием золотой медали. В итоге долгого творческого пути всегда побеждает музыка. Вместе мы пишем историю уже сегодня", - рассказала Тина Кароль.

Напомним, музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Креативная продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Также напомним, первым членом жюри Национального отбора на Евровидение-2020 стал Народный артист Украины и неизменный спарринг-партнер Сергея Притулы - Андрей Данилко.

Как сообщалось, нынешний национальный отбор на Евровидение-2020 стартовал 16 октября и продлится до 25 декабря 2019 года включительно.