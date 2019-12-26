Стало відомо ім’я другого судді Національного відбору на Євробачення-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Другим членом журі Національного відбору на Євробачення-2020 стала Народна артистка України Тіна Кароль. Про це повідомляє УНН з посиланням на UA: Суспільне мовлення.
"Оголосили ім'я другого члена журі, який оцінюватиме конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. У лютому місце за суддівським столом займе Народна артистка України Тіна Кароль", - йдеться у повідомленні.
Тіна Кароль сказала, що рада стати членом журі національного відбору конкурсу "Євробачення".
"Ми обираємо того, хто представлятиме країну, але не треба забувати, що потім артист до неї повертається. Завдання артиста — гідно виступити на конкурсі, а після — стати справжньою зіркою у своїй країні. "Євробачення" — дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоб не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. У всьому й завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший. Однозначно ми співоча нація, уміємо створювати музику світового рівня. Я точно проти того, щоб ставити перед творчими людьми спортивні нормативи й стирати їхню особистість бажанням золотої медалі. У підсумку довгого творчого шляху завжди перемагає музика. Разом ми пишемо історію вже сьогодні", — розповіла Тіна Кароль.
Нагадаємо, музичний продюсер Національного відбору — Руслан Квінта. Креативна продюсерка — Наталя Франчук. Ведучий прямих ефірів — Сергій Притула.
Також нагадаємо, першим членом журі Національного відбору на Євробачення-2020 став Народний артист України і незмінний спаринг-партнер Сергія Притули — Андрій Данилко.
Як повідомлялося, цьогорічний національний відбір на Євробачення-2020 стартував 16 жовтня і триватиме до 25 грудня 2019 року включно.