Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе

"14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович", - говорится в сообщении.

Командование Сил специальных операций ВС Украины выразило соболезнования семье и близким погибшего воина.

Напомним, с начала суток было пять вражеских обстрелов в зоне ООС.