Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Вследствие многочисленных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил, умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.
"14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович", - говорится в сообщении.
Командование Сил специальных операций ВС Украины выразило соболезнования семье и близким погибшего воина.
Напомним, с начала суток было пять вражеских обстрелов в зоне ООС.