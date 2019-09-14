Стало відомо ім'я бійця, що загинув на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Внаслідок численних поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил, помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України. Про це повідомляє УНН з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.
“14 вересня, внаслідок численних вогнепальних осколкових поранень отриманих під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил (10 вересня), помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України старший сержант Кондратюк Максим Володимирович”, - йдеться у повідомленні.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України висловило співчуття родині та близьким загиблого воїна.
Нагадаємо, з початку доби п'ять ворожих обстрілів у зоні ООС.