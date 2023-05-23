Стало известно имя водителя грузовика, который врезался в ограждение рядом с Белым домом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В США задержали мужчину, который на грузовике врезался в ограждение рядом с Белым Домом. Стало известно кто он, пишет УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
Представитель Секретной службы Энтони Гульельми в Twitter сообщил, что офицеры задержали водителя после того, как грузовик столкнулся с барьерами безопасности на северной стороне Лафайет-сквер рядом с Белым домом.
В следующем посте Гульельми добавил, что грузовик был признан безопасным, а предварительное расследование показало, что водитель, вероятно, намеренно наехал на барьеры.
Полиция идентифицировала подозреваемого как 19-летнего Саи Варшита Кандулу из Честерфилда, штат Миссури.
По сообщению Парковой полиции США, мужчина был арестован по обвинению в угрозе убийством, похищением или причинением вреда президенту, вице-президенту или членам их семьи; нападение с использованием опасного оружия; неосторожное вождение; уничтожение федеральной собственности; и незаконное проникновение на чужую территорию.
Напомним
В Вашингтоне грузовик врезался в ограждение на Лафайет-сквер рядом с территорией Белого дома. По информации, возле места инцидента также был найден флаг с нацистской свастикой.