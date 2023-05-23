Стало відомо ім'я водія вантажівки, що врізалась в огорожу поряд з Білим домом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У США затримали чоловіка, який на вантажівці врізався в огорожу поряд з Білим Домом. Стало відомо хто він, пише УНН з посиланням на The Hill.
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Речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі у Twitter повідомив, що офіцери затримали водія після того, як вантажівка зіткнулася з бар'єрами безпеки на північній стороні Лафайєт-сквер поруч з Білим домом.
У наступному дописі Гульєльмі додав, що вантажівка була визнана безпечною, а попереднє розслідування показало, що водій, ймовірно, навмисно наїхав на бар'єри.
Поліція ідентифікувала підозрюваного як 19-річного Саї Варшита Кандулу з Честерфілда, штат Міссурі.
За повідомленням Паркової поліції США, чоловік був заарештований за звинуваченням у погрозі вбивством, викраденням або заподіянням шкоди президенту, віцепрезиденту або членам їх сім'ї; нападі з використанням небезпечної зброї; необережному водінні; знищенні федеральної власності; і незаконному проникненні на чужу територію.
Нагадаємо
У Вашингтоні вантажівка врізалася в огорожу на Лафайєт-сквер поруч із територією Білого дому. За інформацією, біля місця інциденту також був знайдений прапор з нацистською свастикою.