Стали известны даты выхода всех серий последнего сезона "Игры престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Канал HBO назвал даты выхода всех серий последнего сезона "Игры престолов", а также хронометраж каждой из них. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Variety.
По данным издания, премьера первой серии состоится 14 апреля, ее продолжительность - 54 минуты. Вторая серия, продолжительность которой 58 минут, выйдет 21 апреля. Третья серия запланирована на 28 апреля и продлится 1 час 22 минуты, а четвертая серия продолжительностью 1 час 18 минут выйдет 5 мая.
Выход пятой 80-минутной серии состоится 12 мая, а финальная, шестая серия "Игры престолов" запланирована на 19 мая - она продлится 1 час 20 минут.
Таким образом, для просмотра всего финального сезона зрителям понадобится 7 часов 12 минут.
Напомним, недавно вышел трейлер финального сезона сериала "Игра престолов".