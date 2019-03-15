Стали відомі дати виходу всіх серій останнього сезону "Гри престолів"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Канал HBO назвав дати виходу всіх серій останнього сезону "Гри престолів", а також хронометраж кожної з них. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Variety.
За даними видання, прем'єра першої серії відбудеться 14 квітня, її тривалість – 54 хвилини. Друга серія, тривалість якої 58 хвилин, вийде 21 квітня. Третя серія запланована на 28 квітня і триватиме 1 годину 22 хвилини, а четверта серія тривалістю 1 година 18 хвилин вийде 5 травня.
Вихід пʼятої 80-хвилинної серії відбудеться 12 травня, а фінальна, шоста серія "Гри престолів" запланована на 19 травня – вона триватиме 1 годину 20 хвилин.
Таким чином, для перегляду всього фінального сезону глядачам знадобиться 7 годин 12 хвилин.
Нагадаємо, нещодавно вийшов трейлер фінального сезону серіалу “Гра престолів”.