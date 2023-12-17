Стали известны предварительные результаты парламентских выборов в Сербии
Киев • УНН
Альянс Александара Вучича лидирует на парламентских выборах в Сербии с 46,6% голосов и 129 местами, тогда как "Сербия против насилия" имеет 23% и 63 места.
В Сербии подсчитали 65,1% бюллетеней парламентских выборов. По их данным лидирует Альянс Александара Вучича - "Сербия не должна останавливаться" с 46,6% голосов, или 129 мандатов. Об этом пишет издание rts.rs, передает УНН.
Детали
На втором месте - "Сербия против насилия" с 23 процентами или 63 мандата.
Третье место занимает коалиция Социалистической партии Сербии с 6,9% или 19 мандатов.
Коалиция NADA (Национальная демократическая альтернатива) получила 4,9 процента или 13 мандатов.
"Мы - голос народа" также проходит с 4,8 процентами голосов, или 13 мандатов.
Контекст
В воскресенье, 17 декабря, в Сербии завершилось голосование на парламентских и муниципальных выборах. Явка на выборах в Сербии на 18:00 по местному времени составила 51,93%.
Избиратели избирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина.
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Стали известны предварительные результаты парламентских выборов в Сербии
Альянс Александара Вучича лидирует на парламентских выборах в Сербии с 46,6% голосов и 129 местами, тогда как "Сербия против насилия" имеет 23% и 63 места.
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