Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа
Киев • УНН
Сербия завершила строительство газопровода, соединяющего ее с Болгарией, диверсифицировав поставки газа из России, на открытии которого присутствовали лидеры Сербии, Болгарии и Азербайджана. Трубопровод обеспечивает доступ к азербайджанскому газу и терминалу СПГ в Греции.
Сербия завершила строительство интерконнектора к трубопроводу в Болгарии, что позволило балканской стране диверсифицировать поставки газа и уменьшить зависимость от России. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в церемонии открытия трубопровода приняли участие президент Сербии Александар Вучич и его болгарский и азербайджанский коллеги Румен Радев и Ильхам Алиев.
Благодаря этому интерконнектору мы обеспечиваем альтернативные поставки газа, кроме российского газа
Дополнение
Новый трубопровод, соединяющий Сербию с Болгарией, которая является членом ЕС, имеет целью уменьшить зависимость Сербии от российского газа. Сербия и другие страны Центральной и Юго-Восточной Европы теперь будут иметь доступ к азербайджанскому экспорту.
Трубопровод, который пролегает от болгарского города Нови Искир до сербского города Ниш, даст Белграду доступ к газу из Азербайджана и к терминалу СПГ в греческом порту Александруполис.
15 ноября Сербия подписала с Азербайджаном соглашение о закупке с 2024 года 400 млн кубометров природного газа в год.
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Мощность 170-километрового (105-мильного) газопровода на сербской стороне составляет 1,8 миллиарда кубометров в год, что составляет 60% годовой потребности страны в газе, которая составляет около 3 миллиардов кубометров.
Европейский Союз поддержал проект грантами на общую сумму 49,6 миллиона евро и займами в размере 25 миллионов евро. Сама Сербия не является членом ЕС, но ведет переговоры о присоединении к блоку с 2014 года.
Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа
Сербия завершила строительство газопровода, соединяющего ее с Болгарией, диверсифицировав поставки газа из России, на открытии которого присутствовали лидеры Сербии, Болгарии и Азербайджана. Трубопровод обеспечивает доступ к азербайджанскому газу и терминалу СПГ в Греции.
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