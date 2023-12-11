Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

Сербия завершила строительство интерконнектора к трубопроводу в Болгарии, что позволило балканской стране диверсифицировать поставки газа и уменьшить зависимость от России. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в церемонии открытия трубопровода приняли участие президент Сербии Александар Вучич и его болгарский и азербайджанский коллеги Румен Радев и Ильхам Алиев.

Благодаря этому интерконнектору мы обеспечиваем альтернативные поставки газа, кроме российского газа

заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович.

Дополнение

Новый трубопровод, соединяющий Сербию с Болгарией, которая является членом ЕС, имеет целью уменьшить зависимость Сербии от российского газа. Сербия и другие страны Центральной и Юго-Восточной Европы теперь будут иметь доступ к азербайджанскому экспорту.

Трубопровод, который пролегает от болгарского города Нови Искир до сербского города Ниш, даст Белграду доступ к газу из Азербайджана и к терминалу СПГ в греческом порту Александруполис.

15 ноября Сербия подписала с Азербайджаном соглашение о закупке с 2024 года 400 млн кубометров природного газа в год.

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Мощность 170-километрового (105-мильного) газопровода на сербской стороне составляет 1,8 миллиарда кубометров в год, что составляет 60% годовой потребности страны в газе, которая составляет около 3 миллиардов кубометров.

Европейский Союз поддержал проект грантами на общую сумму 49,6 миллиона евро и займами в размере 25 миллионов евро. Сама Сербия не является членом ЕС, но ведет переговоры о присоединении к блоку с 2014 года.