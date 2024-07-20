Стали известны последствия ночной атаки дронов на Киев
Киев • УНН
В ночь на 20 июля российская армия атаковала Киев дронами. В Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского БПЛА, но без разрушений и пострадавших.
В результате ночной атаки 20 июля российской армии на Киев в Соломенском районе зафиксированы падения определенных фрагментов дрона. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.
Детали
«В результате сегодняшней ночной воздушной атаки БПЛА на Киев в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона», - говорится в сообщении КГВА.
В администрации добавили, что обошлось без разрушения и пострадавших. Информация уточняется.
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