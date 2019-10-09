Стала известна зарплата министра Пристайко за первый месяц работы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Заработная плата министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко за сентябрь составила чуть более 27,5 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос.
"Заработная плата министра иностранных дел Украины Пристайко Вадима Владимировича за сентябрь 2019 года составила 27 504,76 грн", - говорится в ответе.
Как отмечается, средняя зарплата в министерстве за сентябрь составила чуть более 27,6 тыс. грн.
"Средняя заработная плата работников Министерства иностранных дел Украины за этот же период составила 27 603 грн", - проинформировали в министерстве.
Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. В частности, Пристайко было назначен министром иностранных дел.