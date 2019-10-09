Стала відома зарплата міністра Пристайка за перший місяць роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Заробітна плата міністра закордонних справ України Вадима Пристайка за вересень становила трохи більше 27,5 тис. грн. Про це УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит.
"Заробітна плата міністра закордонних справ України Пристайка Вадима Володимировича за вересень 2019 року склала 27 504,76 грн", - йдеться у відповіді.
Як зазначається, середня зарплата у міністерстві за вересень склала трохи більше 27,6 тис. грн.
"Середня заробітна плата працівників Міністерства закордонних справ України за цей же період становила 27 603 грн", - проінформували у міністерстві.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів. Зокрема, Пристайка було призначено міністром закордонних справ.