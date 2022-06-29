Начала сотрудничать с оккупационными властями: «главе комиссии» по псевдореферендуму «хнр» сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. «Председателю комиссии» по псевдореферендуму «херсонской народной республики» уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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«По данным следствия, подозреваемая в течение мая-июня 2022 года дала согласие на сотрудничество с представителями страны-агрессора. Находясь на временно оккупированной территории Херсона, она добровольно заняла должность в незаконно созданном органе власти и была провозглашена председателем областной комиссии по проведению так называемого «референдума» на оккупированной территории Херсонской области», - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, ранее предательница неоднократно принимала участие в избирательных процессах по украинскому законодательству, возглавляла Херсонскую городскую избирательную комиссию.
Дополнение
Верховная Рада Украины приняла законопроект №7186, предусматривающий уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору. Законопроектом предусматривается лишение свободы всех, кто в той или иной степени, помогает стране-агрессору, сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Также это включает в себя конфискацию имущества.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще пяти коллаборантам, которые помогают россии на временно захваченных территориях. "Карьера" в оккупационных властях может стоить им 10 лет заключения.