Стала співпрацювати з окупаційною владою: «голові комісії» з псевдореферендуму «хнр» повідомлено про підозру

Цитата

«За даними слідства, підозрювана упродовж травня-червня 2022 року надала згоду на співпрацю з представниками країни-агресора. Перебуваючи на тимчасово окупованій території міста Херсон, вона добровільно зайняла посаду у незаконно створеному органі влади та була проголошена головою обласної комісії з проведення так званого «референдуму» на окупованій території Херсонської області», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, раніше зрадниця неодноразово брала участь у виборчих процесах за українським законодавством, очолювала Херсонську міську виборчу комісію.

Доповнення

Верховна Рада України ухвалила законопроект №7186, який передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору. Законопроектом передбачається позбавлення волі всіх, хто в той чи іншій мірі, допомагає країні-агресору, строком від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Також це включає в себе конфіскацію майна.

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