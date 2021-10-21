США предложили КНДР провести переговоры после запуска баллистических ракет

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28426 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 60407 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78220 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 232432 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133067 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401362 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317088 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215611 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245193 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255759 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
49%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22758 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 6182 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 4714 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 5294 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11329 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 2130 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11349 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140796 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 232430 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401361 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13604 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22319 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51301 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75535 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60369 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

США предложили КНДР провести переговоры после запуска баллистических ракет

Киев • УНН

 • 15068 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Соединенные Штаты предложили встречу с Северной Кореей без предварительных условий и дали понять, что Вашингтон не имеет враждебных намерений в отношении Пхеньяна. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности, которое собралось по поводу последнего запуска ракеты КНДР, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

США предложили КНДР провести переговоры после запуска баллистических ракет

Цитата

“КНДР должна соблюдать резолюции Совета Безопасности, и пора начать долгий и предметный диалог для достижения цели полной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы предложили встретиться с представителями КНДР без каких-либо условий, и мы четко дали понять, что мы не имеем враждебных намерений в отношении КНДР ”, - сказала Томас-Гринфилд.

Детали

Томас-Гринфилд заявила, что администрация президента Джо Байдена “готова заниматься серьезной и устойчивой дипломатией”.

Члены Европейского совета — Франция, Эстония и Ирландия — также призвали Северную Корею “содержательно сотрудничать” с неоднократными предложениями диалога США и Южной Кореи.

Дополнение

Северная Корея долгое время обвиняла Соединенные Штаты во враждебной политике по поовду азиатского государства и утверждала, что она имеет право разрабатывать оружие для самообороны.

Страна испытала новую, меньшую баллистическую ракету с подводной лодки , что побудило Соединенные Штаты и Великобританию поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53