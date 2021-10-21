США предложили КНДР провести переговоры после запуска баллистических ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Соединенные Штаты предложили встречу с Северной Кореей без предварительных условий и дали понять, что Вашингтон не имеет враждебных намерений в отношении Пхеньяна. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности, которое собралось по поводу последнего запуска ракеты КНДР, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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“КНДР должна соблюдать резолюции Совета Безопасности, и пора начать долгий и предметный диалог для достижения цели полной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы предложили встретиться с представителями КНДР без каких-либо условий, и мы четко дали понять, что мы не имеем враждебных намерений в отношении КНДР ”, - сказала Томас-Гринфилд.
Детали
Томас-Гринфилд заявила, что администрация президента Джо Байдена “готова заниматься серьезной и устойчивой дипломатией”.
Члены Европейского совета — Франция, Эстония и Ирландия — также призвали Северную Корею “содержательно сотрудничать” с неоднократными предложениями диалога США и Южной Кореи.
Дополнение
Северная Корея долгое время обвиняла Соединенные Штаты во враждебной политике по поовду азиатского государства и утверждала, что она имеет право разрабатывать оружие для самообороны.
Страна испытала новую, меньшую баллистическую ракету с подводной лодки , что побудило Соединенные Штаты и Великобританию поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.