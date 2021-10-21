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США запропонували КНДР провести переговори після запуску балістичних ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Сполучені Штати запропонували зустріч з Північною Кореєю без попередніх умов і дали зрозуміти, що Вашингтон не має ворожих намірів щодо Пхеньяна. Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради Безпеки, яке зібралося з приводу останнього запуску ракети КНДР, пише УНН з посиланням на Reuters.

США запропонували КНДР провести переговори після запуску балістичних ракет

Цитата

“КНДР повинна дотримуватись резолюцій Ради Безпеки, і настав час почати тривалий і предметний діалог для досягнення мети повної денуклеаризації Корейського півострова. Ми запропонували зустрітися з представниками КНДР без будь-яких передумов, і ми чітко дали зрозуміти, що ми не маємо ворожих намірів щодо КНДР”, — сказала Томас-Грінфілд.

Деталі

Томас-Грінфілд заявила, що адміністрація президента Джо Байдена “готова займатись серйозною та стійкою дипломатією”.

Члени Європейської ради — Франція, Естонія та Ірландія — також закликали Північну Корею “змістовно співпрацювати” з неодноразовими пропозиціями діалогу США та Південної Кореї.

Доповнення

Північна Корея тривалий час звинувачувала Сполучені Штати у ворожій політиці щодо азійської держави і стверджувала, що вона має право розробляти зброю для самооборони.

Країна випробувала нову, меншу балістичну ракету з підводного човна, що спонукало Сполучені Штати і Великобританію підняти це питання у Раді Безпеки ООН.

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