США вводят новые санкции против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. США вводят новые санкции против Ирана, поскольку он отказывается отвечать на вопросы, связанные с его секретным ядерным архивом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госдепартамент США.
"Администрация Трампа продолжает привлекать иранский режим к ответственности за действия, которые угрожают стабильности региона и наносят ущерб иранскому народу. Это включает в себя меры по обеспечению того, чтобы Иран больше никогда не разрабатывал ядерное оружие", объявили в ведомстве.
США внесли в санкционный список 31 физлица и юрлица из Ирана, которые связаны с ядерной программой Иранской организации оборонных инноваций и исследований (SPND).
В дополнение к блокированию любых их активов в Америке, им также будет отказано в доступе к финансовой системе США.
Напомним, правительство Ирана подаст иск в стране против должностных лиц США, которые отвечают за американские санкции. После этого правительство планирует обратиться в международные инстанции.