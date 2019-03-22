США вводять нові санкції проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. США вводять нові санкції проти Ірану, оскільки він відмовляється відповідати на питання, пов'язані з його секретним ядерним архівом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держдепартамент США.
"Адміністрація Трампа продовжує залучати іранський режим до відповідальності за дії, які загрожують стабільності регіону і завдають шкоди іранському народу. Це включає в себе заходи щодо забезпечення того, щоб Іран більше ніколи не розробляв ядерну зброю", оголосили в відомстві.
США внесли до списку санкцій 31 фізособу і юрособу з Ірану, які пов'язані з ядерною програмою Іранської організації оборонних інновацій та досліджень (SPND).
На додаток до блокування будь-яких їхніх активів в Америці, їм також буде відмовлено в доступі до фінансової системи США.
Нагадаємо, уряд Ірану подасть позов в країні проти посадових осіб США, які відповідають за американські санкції. Після цього уряд планує звернутися в міжнародні інстанції.