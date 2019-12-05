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США вывели свои войска из северо-востока Сирии – Пентагон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Соединенные Штаты завершили вывод войск с севера Сирии, оставив на позициях на остальной территории страны около 600 военных. Об этом сообщил агентству Reuters министр обороны США Марк Эспер, передает УНН.

Следовательно, с момента заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, американский контингент там сократился примерно на 40 процентов из 1000 военнослужащих.

Эспер отметил, что Пентагон сохраняет возможность вводить или выводить из Сирии небольшое количество военных при необходимости, и, по его мнению, в целом численность контингента будет колебаться в пределах 600 военнослужащих. Министр также не исключает возможность дальнейшего снижения количества американских военных в Сирии.

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Президент Трамп отдал распоряжение о выводе американского контингента из Сирии за день до начала операции турецкой армии на пограничной Турции территории Сирии, контролируемой курдскими силами.

По словам Трампа, он не хотел рисковать жизнью американских солдат, ведь те находились на позициях, которые могли стать объектом атак турецкой армии. Около тысячи американских военных, которые находились в Сирии, имели передислоцироваться в Ирак. Вывод войск пока полностью не завершено. По некоторым данным, он не коснется небольшого американского контингента, находящегося на юге Сирии, вблизи израильской границы.

Напомним, в середине ноября США и Турция обсудили с представителями Сената возможные варианты продолжения совместной программы производства американских истребителей F-35.

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