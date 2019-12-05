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США вивели своїх військових з північного сходу Сирії – Пентагон

США вивели своїх військових з північного сходу Сирії – Пентагон

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сполучені Штати завершили вивід військ з півночі Сирії, залишивши на позиціях на решті території країни близько 600 військових. Про це повідомив агентству Reuters міністр оборони США Марк Еспер, передає УНН.

Відтак, з моменту заяви президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії, американський контингент там скоротився приблизно на 40 відсотків з 1000 військовослужбовців.

Еспер наголосив, що Пентагон зберігає можливість вводити чи виводити з Сирії невелику кількість військових за потреби, та, на його думку, загалом чисельність контингенту коливатиметься в межах 600 військовослужбовців. Міністр також не виключає можливість подальшого зниження кількості американських військових у Сирії.

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Президент Трамп віддав розпорядження про виведення американського контингенту з Сирії за день до початку операції турецької армії на прикордонній Туреччині території Сирії, контрольованої курдськими силами.

За словами Трампа, він не хотів ризикувати життям американських солдатів, адже ті знаходилися на позиціях, які могли стати об’єктом атак турецької армії. Близько тисячі американських військових, які перебували в Сирії, мали передислокуватися у Ірак. Вивід військ поки повністю не завершили. За деякими даними, він не торкнеться невеликого американського контингенту, що знаходиться на півдні Сирії, поблизу ізраїльського кордону.

Нагадаємо, у середині листопада США і Туреччина обговорили з представниками Сенату можливі варіанти продовження спільної програми виробництва американських винищувачів F-35.

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