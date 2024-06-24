США выделит средства на более 3 миллиона учебников для украинских школ

В этом году США профинансирует печать более 3 миллионов учебников для учащихся 12 тысяч младших школ Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.

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Американское правительство через агентство США по международному развитию (USAID) окажет помощь Украине в печати более 3 млн учебников, которые получат ученики в более чем 12 тыс. начальных школах.

В заявлении Белого дома отмечается, что РФ "ведет войну не только против украинских военных, ай против украинского народа", напомнив о том, как 23 мая россияне уничтожили типографию "Фактор-печать" в Харькове.

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Это часть уничтожения Россией типографий в Харькове и других городах Украины, которая продолжается. Харьковские типографии выпускают значительный процент всех книг в Украине, включая учебники для украинских детей. Нанося удары по этим типографиям, Россия атакует систему образования Украины. Мы не позволим России добиться успеха - говорится в заявлении Белого дома.

Напомним

В четверг, 23 мая, Россия нанесла ракетный удар по Харькову, попав в одну из крупнейших типографий в Европе "Фактор-печать", где печатаются книги почти всех украинских издательств.

В результате этого удара погибли 7 человек, еще 21 человек ранен.