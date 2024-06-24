США виділить кошти на понад 3 мільйони підручників для українських шкіл
Київ • УНН
Через агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Вашингтон профінансує друк понад 3 мільйонів підручників для 12 000 українських початкових шкіл
Цьогоріч США профінансує друк понад 3 мільйонів підручників для учнів 12 тисяч молодших шкіл України. Про це йдеться в заяві Білого дому, передає УНН.
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Американський уряд через агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть допомогу Україні у друці понад 3 млн підручників, які отримають учні у більш ніж 12 тис. початкових школах.
У заяві Білого дому наголошується, що РФ "веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу", нагадавши про те, як 23 травня росіяни знищили друкарню "Фактор-Друк" у Харкові.
Через атаку рф на Харків згоріло 50 000 книг: Зеленський показав наслідки24.05.24, 10:59 • 19188 переглядiв
Це частина знищення росією друкарень у Харкові та інших містах України, що триває. Харківські друкарні випускають значний відсоток усіх книжок в Україні, включно з підручниками для українських дітей. Завдаючи ударів по цих друкарнях, росія атакує систему освіти України. Ми не дозволимо росії домогтися успіху
Нагадаємо
У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв.
Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.