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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США считают, что китайские хакеры уже готовятся к войне - Reuters

США считают, что китайские хакеры уже готовятся к войне - Reuters

Киев  •  УНН

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США предупреждают о подготовке китайских хакеров к потенциальному конфликту из-за компрометации критической инфраструктуры. Киберкомандование США принимает наступательные и оборонительные меры против киберопераций КНР.

Соединенные Штаты Америки готовятся к возможно хакерской атаке со стороны Китая. В частности, на сети критической инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что исполнительный директор Киберкомандования США Морган Адамски заявил, что сказал, что сейчас связанные с Китаем кибероперации направлены на получение преимущества в случае крупного конфликта с США.

В частности, чиновников предупредили, что связанные с Китаем хакеры скомпрометировали ИТ-сети и предприняли шаги для проведения деструктивных атак в случае конфликта.

А Адамски заявил, что правительство США «осуществляет глобально синхронизированную деятельность, как наступательного, так и оборонительного характера, которая сфокусирована на унижении и подрыве киберопераций КНР по всему миру». По его словам, среди публичных примеров - разоблачение операций, санкции, обвинения, действия правоохранительных органов и консультации по кибербезопасности, в которых участвуют многие страны.

В то же время Китай отрицает кибероперации, направленные против американских организаций.

Китайские хакеры атаковали телефоны Трампа и Вэнса25 окт. 2024, 21:04 • 16996 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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reutersReuters
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