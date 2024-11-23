США считают, что китайские хакеры уже готовятся к войне - Reuters
Киев • УНН
США предупреждают о подготовке китайских хакеров к потенциальному конфликту из-за компрометации критической инфраструктуры. Киберкомандование США принимает наступательные и оборонительные меры против киберопераций КНР.
Соединенные Штаты Америки готовятся к возможно хакерской атаке со стороны Китая. В частности, на сети критической инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что исполнительный директор Киберкомандования США Морган Адамски заявил, что сказал, что сейчас связанные с Китаем кибероперации направлены на получение преимущества в случае крупного конфликта с США.
В частности, чиновников предупредили, что связанные с Китаем хакеры скомпрометировали ИТ-сети и предприняли шаги для проведения деструктивных атак в случае конфликта.
А Адамски заявил, что правительство США «осуществляет глобально синхронизированную деятельность, как наступательного, так и оборонительного характера, которая сфокусирована на унижении и подрыве киберопераций КНР по всему миру». По его словам, среди публичных примеров - разоблачение операций, санкции, обвинения, действия правоохранительных органов и консультации по кибербезопасности, в которых участвуют многие страны.
В то же время Китай отрицает кибероперации, направленные против американских организаций.
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