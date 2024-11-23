США рассекретили документ о целенаправленных ликвидациях политических оппонентов путина - Bloomberg

Американская разведка обнародовала часть отчета, в котором раскрывается информация о целенаправленных ликвидациях политических оппонентов кремлевского диктатора владимира путина, осуществленных российскими спецслужбами, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Рассекреченный документ США, в котором, как пишет издание, сказано, что "путин, вероятно, санкционирует убийства высокопоставленных лиц за рубежом", перечисляет ряд политических убийств, которые, по данным разведки, были совершены российскими спецслужбами.

В частности, упоминается убийство в 2004 году в Катаре бывшего лидера Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева. Исполнителей преступления, сотрудников группы Анатолия Белашкова и Василия Богачева, катарский суд приговорил к пожизненному заключению, но вскоре их передали в россию. На родине они должны были отбывать наказание, однако в 2005 году федеральная служба исполнения наказаний заявила, что не знает их местонахождения.

Также документ упоминает отравление в Лондоне в 2006 году бывшего офицера фсб Александра Литвиненко радиоактивным полонием. Британское следствие установило, что непосредственным исполнителем был офицер главного управления охраны рф Андрей Луговой, который позже стал депутатом госдумы. В Великобритании это убийство признали спецоперацией фсб.

В 2012 году в Великобритании погиб российский бизнесмен Александр Перепеличный, ключевой информатор в деле об отмывании денег российскими чиновниками в Европе. Американская разведка заявляет, что его отравили, хотя британская полиция не нашла достаточных доказательств.

В 2015 году был убит луганский боевик Александр Беднов, когда вооруженные люди расстреляли его бронированный автобус. США считают, что это убийство, как и ликвидация других сепаратистов, было санкционировано кремлем для укрепления контроля россии в регионе.

В документе отмечается, что москва систематически использует спецслужбы для устранения лиц, представляющих угрозу режиму. Эксперты считают, что подобная практика, скорее всего, будет продолжаться и в дальнейшем.

Напомним

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что оппозиционер умер от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили.