США предлагают 10 миллионов долларов за информацию о лидере "Аль-Шабааб" за роль в теракте 2020 года

Детали

Маалима Аймана, возглавляющего Jaysh Ayman, обвиняют в причастности к нападению на военнослужащих США в Кении.

Террористы "Аль-Шабааб" напали на кенийский и американский персонал 5 января 2020 года на аэродроме Манда-Бей, Кения.

Два американских пилота-контрактника и специалист армии США, работавший авиадиспетчером, были убиты, а американский контрактник и двое других военнослужащих получили ранения в результате атаки.

Объект Манда-Бей - это военная база Сил обороны Кении, которая используется вооруженными силами США для обучения и контртеррористической поддержки восточноафриканских партнеров, реагирования на кризисы и защиты интересов США в регионе.

Айман также был включен Государственным департаментом в список глобальных террористов (SDGT) в ноябре 2020 года.

В марте 2008 года США объявили «Аль-Шабааб» иностранной террористической организацией и SDGT.