США предлагают 10 миллионов долларов за информацию о лидере "Аль-Шабааб" за роль в теракте 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. США предлагают до 10 миллионов долларов за информацию о лидере группировки «Аль-Шабааб», которая совершила теракты в Кении и Сомали, согласно программе Госдепартамента «Награды за правосудие» (RFJ), передает УНН.
Детали
Маалима Аймана, возглавляющего Jaysh Ayman, обвиняют в причастности к нападению на военнослужащих США в Кении.
Террористы "Аль-Шабааб" напали на кенийский и американский персонал 5 января 2020 года на аэродроме Манда-Бей, Кения.
Два американских пилота-контрактника и специалист армии США, работавший авиадиспетчером, были убиты, а американский контрактник и двое других военнослужащих получили ранения в результате атаки.
Объект Манда-Бей - это военная база Сил обороны Кении, которая используется вооруженными силами США для обучения и контртеррористической поддержки восточноафриканских партнеров, реагирования на кризисы и защиты интересов США в регионе.
Айман также был включен Государственным департаментом в список глобальных террористов (SDGT) в ноябре 2020 года.
В марте 2008 года США объявили «Аль-Шабааб» иностранной террористической организацией и SDGT.