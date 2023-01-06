США пропонують 10 мільйонів доларів за інформацію про лідера "Аль-Шабааб" за роль у теракті 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. США пропонують до 10 мільйонів доларів за інформацію про лідера угруповання «Аль-Шабааб», яке здійснило теракти в Кенії та Сомалі, згідно з програмою Держдепартаменту «Нагороди за правосуддя» (RFJ), передає УНН.
Деталі
Мааліма Аймана, який очолює Jaysh Ayman, звинувачують у причетності до нападу на військовослужбовців США в Кенії.
Терористи "Аль-Шабааб" напали на кенійський та американський персонал 5 січня 2020 року на аеродромі Манда-Бей, Кенія.
Два американські пілоти-контрактники і спеціаліст армії США, який працював авіадиспетчером, були вбиті, а американський контрактник і двоє інших військовослужбовців отримали поранення в результаті атаки.
Об'єкт Manda Bay - це військова база Сил оборони Кенії, яка використовується збройними силами США для навчання та контртерористичної підтримки східноафриканських партнерів, реагування на кризи та захисту інтересів США в регіоні.
Айман також був внесений Державним департаментом до списку глобальних терористів (SDGT) у листопаді 2020 року.
У березні 2008 року США оголосили «Аль-Шабааб» іноземною терористичною організацією та SDGT.