17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, во время которого президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, а он в ответ сказал “Ага. Да, считаю”. Через сутки Путин ответил дразнилки “Кто обзывается, тот сам так и называется”.
США планирует выслать российских дипломатов и ввести санкции против РФ - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введении новых санкций в ответ на взломы и вмешательства в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
В Белом доме завершили изучение данных о предполагаемых враждебных действиях Москвы и хакерских атаках на правительственные учреждения США с использованием разработанной американской Solar Winds программы.
По словам одного из собеседников агентства, ответ США, вероятно, будет включать несколько элементов, в том числе санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также в отношении органов, связанных с вмешательством в выборы.
Что предшествовало