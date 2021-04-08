США планирует выслать российских дипломатов и ввести санкции против РФ - Bloomberg

Детали

В Белом доме завершили изучение данных о предполагаемых враждебных действиях Москвы и хакерских атаках на правительственные учреждения США с использованием разработанной американской Solar Winds программы.

По словам одного из собеседников агентства, ответ США, вероятно, будет включать несколько элементов, в том числе санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также в отношении органов, связанных с вмешательством в выборы.

Что предшествовало

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, во время которого президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, а он в ответ сказал “Ага. Да, считаю”. Через сутки Путин ответил дразнилки “Кто обзывается, тот сам так и называется”.