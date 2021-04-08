США планує вислати російських дипломатів і ввести санкції проти РФ - Bloomberg

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У Білому домі завершили вивчення даних про передбачувані ворожі дії Москви і хакерську атаку на урядові установи США з використанням розробленої американською Solar Winds програми.

За словами одного зі співрозмовників агентства, відповідь США, ймовірно, буде включати кілька елементів, в тому числі санкції проти людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, а також щодо органів, пов’язаних з втручанням у вибори.

Що передувало