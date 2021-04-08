17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв’ю Джо Байдена, під час якого президента США запитали, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, а він у відповідь сказав “Ага. Так, вважаю”. Через добу Путін відповів дражнилкою “Хто обзивається, той сам так і називається”.
США планує вислати російських дипломатів і ввести санкції проти РФ - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість висилки російських дипломатів і введення нових санкцій у відповідь на зломи і втручання у вибори, в яких Вашингтон звинувачує Москву, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
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У Білому домі завершили вивчення даних про передбачувані ворожі дії Москви і хакерську атаку на урядові установи США з використанням розробленої американською Solar Winds програми.
За словами одного зі співрозмовників агентства, відповідь США, ймовірно, буде включати кілька елементів, в тому числі санкції проти людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, а також щодо органів, пов’язаних з втручанням у вибори.
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