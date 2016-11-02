США: Северная Корея готовит запуск ракеты

"Это будет последний из серии запусков ракет коммунистической страной в этом году. Ведь подобная деятельность является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, поддержанной Китаем, которая запрещает запуск баллистических ракет", - сообщает агентство.

Отметим, что Северная Корея находится под влиянием санкций ООН и других международных санкций на ее ядерные и ракетные программы.

Как сообщал УНН, все бывшие усилия США, направленные на отказ Северной Кореи от ядерной программы, "не увенчались успехом" .