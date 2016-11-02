США: Північна Корея готує запуск ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Офіційне представництво США вважає, Північна Корея готується до запуску балістичних ракет середньої дальності в найближчі три дні, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Це буде останній з серії запусків ракет комуністичною країною в цьому році. Адже подібна діяльність є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, підтриманої Китаєм, яка забороняє запуск балістичних ракет”, — повідомляє агенція.
Зазначимо, що Північна Корея, яка знаходиться під впливом санкцій ООН та других міжнародних санкцій на її ядерні і ракетні програми.
Як повідомляв УНН, всі колишні зусилля США, спрямовані на відмову Північної Кореї від ядерної програми, “не увінчалися успіхом”.