США модернизируют порт Джуно для усиления присутствия в Арктике

Соединенные Штаты начинают модернизацию порта Джуно на Аляске, что станет первым шагом к усилению своего морского присутствия в арктических водах. Об этом 25 августа сообщает Forbes, передает УНН.

Детали

Порт Джуно будет обновлен и расширен, чтобы стать базой для американских ледоколов, что позволит улучшить условия для их причала и обеспечить комфортные помещения для экипажа. Ожидается, что этот проект принесет миллионы долларов в местную экономику и набережную города.

После завершения строительства, Джуно планирует принять временный ледокол M/V Aiviq, который изначально был построен для поддержки разведки нефти в Арктике. Впоследствии количество ледоколов, которые будут базироваться в Джуно, будет увеличено.

Эксперты отмечают, что укрепление арктического присутствия США становится критически важным на фоне усиления сотрудничества между Россией и Китаем, которые пытаются захватить контроль над слаборегулируемыми международными морскими территориями.

В 2023 году ВМС США направили четыре эсминца для наблюдения за 11 российскими и китайскими кораблями, которые действовали возле Аляски. Однако большие расстояния затрудняют доступ к региону, что делает модернизацию портовой инфраструктуры крайне необходимой.

Благодаря новым береговым сооружениям и ледоколам Америка планирует усилить свое присутствие не только в арктических водах Аляски, но и в южных водах, возле Антарктиды.

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