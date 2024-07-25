Американские и канадские истребители перехватили два российских ТУ-95 и два китайских H-6 возле Аляски. Самолеты действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски 24 июля.
Американские и канадские истребители в среду, 24 июля, перехватили возле Аляски несколько российских и китайских военных самолетов. Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 24 июля командование обнаружило, отследило и перехватило два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.
Известно, что российские и китайские истребители действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски.
Вместо этого перехват осуществляли истребители Североамериканского командования воздушно-космической обороны из Соединенных Штатов и Канады.
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