Американские и канадские истребители в среду, 24 июля, перехватили возле Аляски несколько российских и китайских военных самолетов. Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны, передает УНН.

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Отмечается, что 24 июля командование обнаружило, отследило и перехватило два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.

Известно, что российские и китайские истребители действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски.

Вместо этого перехват осуществляли истребители Североамериканского командования воздушно-космической обороны из Соединенных Штатов и Канады.

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