Финские и шведские пилоты перехватили два российских истребителя, которые летели без плана полета и сигналов транспондеров над международными водами в Балтийском море.
Финские и шведские истребители осуществили перехват двух российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования Воздушных сил НАТО, пишет УНН.
Детали
Объединенный центр воздушных операций НАТО в немецком городе Юдем 15 июля сообщил, что над Балтийским морем над международными водами фиксируют два российских истребителя, направляющихся из калининградской области в основную часть россии.
Самолеты заметили также финские и шведские мониторинговые центры, после чего обе страны подняли своих пилотов для перехвата. российские истребители не имели плана полета, не держали связь с гражданскими авиадиспетчерами и не использовали сигналов транспондера.
Финские и шведские истребители осуществили перехват в тесной координации с Объединенным центром воздушных операций НАТО. Эта рутинная задача подтверждает уровень интеграции обоих союзников, которую они достигли в рамках интегрированных систем противовоздушной и противоракетной обороны НАТО и договоренностей Альянса по контролю за воздухом в Балтийском море,
Напомним
В апреле немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик, летевший без транспондера, над Балтийским морем.