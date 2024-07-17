Финские и шведские истребители осуществили перехват двух российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования Воздушных сил НАТО, пишет УНН.

Детали

Объединенный центр воздушных операций НАТО в немецком городе Юдем 15 июля сообщил, что над Балтийским морем над международными водами фиксируют два российских истребителя, направляющихся из калининградской области в основную часть россии.

Самолеты заметили также финские и шведские мониторинговые центры, после чего обе страны подняли своих пилотов для перехвата. российские истребители не имели плана полета, не держали связь с гражданскими авиадиспетчерами и не использовали сигналов транспондера.

Финские и шведские истребители осуществили перехват в тесной координации с Объединенным центром воздушных операций НАТО. Эта рутинная задача подтверждает уровень интеграции обоих союзников, которую они достигли в рамках интегрированных систем противовоздушной и противоракетной обороны НАТО и договоренностей Альянса по контролю за воздухом в Балтийском море, - говорится в сообщении.

Напомним

В апреле немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик, летевший без транспондера, над Балтийским морем.