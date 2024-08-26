США модернізують порт Джуно для посилення присутності в Арктиці
Київ • УНН
США розпочинають модернізацію порту Джуно на Алясці для базування криголамів. Це перший крок до посилення морської присутності в Арктиці на тлі зростаючої активності Росії та Китаю в регіоні.
Сполучені Штати починають модернізацію порту Джуно на Алясці, що стане першим кроком до посилення своєї морської присутності в арктичних водах. Про це 25 серпня повідомляє Forbes, передає УНН.
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Порт Джуно буде оновлено та розширено, щоб стати базою для американських криголамів, що дозволить покращити умови для їхнього причалу та забезпечити комфортні приміщення для екіпажу. Очікується, що цей проєкт принесе мільйони доларів в місцеву економіку та набережну міста.
Після завершення будівництва, Джуно планує прийняти тимчасовий криголам M/V Aiviq, який спочатку був побудований для підтримки розвідки нафти в Арктиці. Згодом кількість криголамів, які базуватимуться в Джуно, буде збільшено.
Експерти наголошують, що зміцнення арктичної присутності США стає критично важливим на тлі посилення співпраці між Росією та Китаєм, які намагаються захопити контроль над слаборегульованими міжнародними морськими територіями.
У 2023 році ВМС США направили чотири есмінці для спостереження за 11 російськими та китайськими кораблями, які діяли біля Аляски. Однак великі відстані ускладнюють доступ до регіону, що робить модернізацію портової інфраструктури вкрай необхідною.
Завдяки новим береговим спорудам і криголамам Америка планує посилити свою присутність не лише в арктичних водах Аляски, але й у південних водах, біля Антарктиди.
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