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США и Украина считают, что для выполнения минских соглашений в Донбассе нужны силы ООН

США и Украина считают, что для выполнения минских соглашений в Донбассе нужны силы ООН

Киев  •  УНН

 • 11187 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. США и Украина считают, что для выполнения минских соглашений в Донбассе необходимо присутствие международных сил под эгидой ООН. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Украины Павла Климкина, опубликованном в пятницу на сайте американского внешнеполитического ведомства, передает УНН.

“Обе стороны решили, что международные силы безопасности под эгидой ООН... в том числе на российско-украинской границе, создадут необходимые условия безопасности для полной реализации минских соглашений”, — указано в документе.

По итогам переговоров Украина и США договорились о создании трех новых двусторонних рабочих групп: по безопасности и противодействию российской агрессии, верховенству права и гуманитарным вопросам и экономике и энергетике.

Помпео и Климкин провели переговоры в Вашингтоне 16 ноября в рамках заседания двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. В ходе пресс-конференции по завершении переговоров Помпео заявил, что США будут усиливать санкции против РФ до выполнения Минских соглашений.

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