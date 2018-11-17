США і Україна вважають, що для виконання мінських угод в Донбасі потрібні сили ООН

КИЇВ. 17 листопада. УНН. США і Україна вважають, що для виконання мінських угод в Донбасі необхідна присутність міжнародних сил під егідою ООН. Про це йдеться в спільній заяві держсекретаря США Майкла Помпео і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, опублікованій в п’ятницю на сайті американського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.