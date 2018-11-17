США і Україна вважають, що для виконання мінських угод в Донбасі потрібні сили ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. США і Україна вважають, що для виконання мінських угод в Донбасі необхідна присутність міжнародних сил під егідою ООН. Про це йдеться в спільній заяві держсекретаря США Майкла Помпео і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, опублікованій в п’ятницю на сайті американського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
“Обидві сторони вирішили, що міжнародні сили безпеки під егідою ООН... в тому числі на російсько-українському кордоні, створять необхідні умови безпеки для повної реалізації мінських угод”, — зазначено в документі.
За підсумками переговорів Україна і США домовилися про створення трьох нових двосторонніх робочих груп: з безпеки та протидії російської агресії, верховенству права та гуманітарних питань та економіці та енергетиці.
Помпео і Клімкін провели переговори у Вашингтоні 16 листопада в рамках засідання двосторонньої комісії зі стратегічного партнерства. В ході прес-конференції по завершенні переговорів Помпео заявив, що США будуть посилювати санкції проти РФ до виконання Мінських угод.