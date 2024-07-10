США ведут разговоры с Украиной относительно разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь России. Об этом Голосу Америки сказал заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит, передает УНН.

Мы и в дальнейшем будем корректировать и адаптировать нашу помощь по безопасности и указания, которые мы предоставляем, основываясь на оперативных и стратегических потребностях наших партнеров в Украине - сказал Смит.

Как сообщал Голос Америки, Госдепартамент США сыграл важную роль в решении разрешить Украине использовать американское оружие для ударов через российскую границу. Но учитывая то, что россияне продолжают использовать свои аэродромы с более удаленной от границы территории для авиаударов по украинским городам, президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство США снять все существующие ограничения на оружие большой дальности.

Голос Америки расспросил представителя Госдепа США, рассматривает ли Вашингтон это обращение.

Мы самым решительным образом осуждаем нападения России на гражданское население. Это частично причина, почему наш госсекретарь обнародовал заявление о том, что россия совершила преступления против человечности в Украине. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине противостоять этим угрозам или в воздухе, или ударить по ним там, где они возникают. В определенном смысле это соответствует нашей политике - сказал Смит.

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Он также сообщил, что США "тщательно и тесно сотрудничают с украинскими коллегами, чтобы адаптировать и настроить помощь в сфере безопасности и руководящие принципы, которые мы предоставляем вместе с этой помощью, чтобы противостоять этим угрозам":

Эти дискуссии продолжаются. Я не хочу "телеграфировать" любые наши удары россиянам, но мы тщательно работаем с Украиной над этим критическим вопросом и будем продолжать тесно сотрудничать - сказал Смит.

Президент Владимир Зеленский заявил Голосу Америки, что Украина рассчитывает, что будут сняты ограничения с украинской армии.

На вопрос, будут ли, по его мнению, сняты ограничения с украинской армии, Зеленский ответил: "Мы на это рассчитываем".

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