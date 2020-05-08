США и ряд стран ЕС призвали отказаться от принципа раздела сфер влияния в мире

"В 2020 году, отмечая 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, мы отдаем дань глубокого уважения ее жертвам и всем тем, кто сражался за разгром нацистской Германии и прекращение холокоста", - говорится в заявлении.

Отмечается, что май 1945 года принёс конец Второй мировой войне, но не принёс свободу всей Европе, так как центральная и восточная часть континента почти на 50 лет остались под властью коммунистических режимов.

"На протяжении десятилетий множество европейцев в центральной и восточной части континента жертвовали своими жизнями в стремлении к свободе, в то время как миллионы людей были лишены прав и основных свобод, подвергались пыткам и принудительной высылке. Люди за железным занавесом отчаянно стремились к демократии и независимости", - сказано в заявлении.

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"Сегодня мы вместе создаём сильную и свободную Европу, в которой преобладают права человека, демократия и верховенство закона. Будущее должно опираться на исторические факты и справедливое отношение к жертвам тоталитарных режимов. Мы готовы к диалогу со всеми, кто заинтересован в следовании этим принципам. Манипулирование историческими событиями, которые привели ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны, представляет собой достойную сожаления попытку фальсификации истории", - указано в заявлении.

Также авторы заявления отмечают, что для долговременной международной безопасности, стабильности и мира необходимо подлинное и непрерывное соблюдение международного права и норм, включая суверенитет и территориальную целостность всех государств.

"Усвоив жестокие уроки Второй мировой войны, мы призываем международное сообщество присоединиться к нам в решительном неприятии концепции раздела сфер влияния и беспрекословном следовании принципу равноправия всех суверенных наций", - резюмируют в заявлении.

Напомним, что президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили попытки России сфальсифицировать историю, умалить роль Москвы в начале Второй мировой войны и преступления советского режима в странах Балтии.



