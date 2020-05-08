США і низка країн ЄС закликали відмовитися від принципу розподілу сфер впливу в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністри закордонних справ Болгарії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Естонії та державний секретар США, з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни, зробили спільну заяву, у якій віддали данину пам'яті жертвам війни і закликали до справедливості, рівності, історичної правди, дотримання права і неприйняття концепції розділу сфер впливу. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву.
"У 2020 році, відзначаючи 75-ту річницю закінчення Другої світової війни, ми складаємо глибоку шану її жертвам і всім тим, хто боровся за розгром нацистської Німеччини та припинення голокосту", - йдеться в заяві.
Відзначається, що травень 1945 року приніс кінець Другій світовій війні, але не приніс свободу всій Європі, оскільки центральна і східна частина континенту майже на 50 років залишилися під владою комуністичних режимів.
"Протягом десятиліть безліч європейців в центральній і східній частині континенту жертвували своїми життями в прагненні до свободи, у той час як мільйони людей були позбавлені прав і основних свобод, піддавалися тортурам і примусовій висилці. Люди за залізною завісою відчайдушно прагнули до демократії і незалежності", - сказано в заяві.
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"Сьогодні ми разом створюємо сильну і вільну Європу, в якій переважають права людини, демократія і верховенство закону. Майбутнє повинно спиратися на історичні факти і справедливе ставлення до жертв тоталітарних режимів. Ми готові до діалогу з усіма, хто зацікавлений у дотриманні цих принципів. Маніпулювання історичними подіями, які призвели до Другої світової війни і поділу Європи після війни, являє собою гідну жалю спробу фальсифікації історії", - зазначено в заяві.
Також автори заяви зазначають, що для довготривалої міжнародної безпеки, стабільності і миру необхідно справжнє і безперервне дотримання міжнародного права і норм, включаючи суверенітет і територіальну цілісність всіх держав.
"Засвоївши жорстокі уроки Другої світової війни, ми закликаємо міжнародне співтовариство приєднатися до нас в рішучому неприйнятті концепції розділу сфер впливу і беззаперечному дотриманні принципу рівноправності всіх суверенних націй", - резюмують в заяві.
Нагадаємо, що президенти Литви, Латвії та Естонії засудили спроби Росії сфальсифікувати історію, применшити роль Москви у початку Другої світової війни і злочини радянського режиму в країнах Балтії.