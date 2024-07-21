США готовятся развернуть новые средства глушения российских и китайских спутников
Киев • УНН
Космические силы США планируют разместить новую наземную систему глушения сигналов вражеских спутников. Первые 11 из 24 терминалов установят до конца года для защиты американских войск во время конфликтов.
Космические силы США собираются развернуть новую наземную систему глушения сигнала, которая должна лишить китайские и российские спутники возможности передавать информацию об американских войсках во время конфликта, говорится в публикации Bloomberg, передает УНН.
Детали
Первые наземные средства глушения дистанционных модульных терминалов (Remote Modular Terminal) планируют установить в этом году после нескольких успешных испытаний. До 31 декабря первые 11 из 24 средств разместят в местах, которые не будут раскрывать из соображений безопасности.
В Космических силах США подчеркивают, что терминалы являются «небольшими, транспортабельными и недорогими помехами спутниковой связи, которые могут быть развернуты в суровых условиях для защиты» американских сил.
Новые терминалы дополняют более разветвленную систему глушения под названием Counter Communications System и систему среднего размера под названием Meadowlands, которые Космические силы США уже развернули и используют.
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