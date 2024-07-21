США готовятся развернуть новые средства глушения российских и китайских спутников

Космические силы США собираются развернуть новую наземную систему глушения сигнала, которая должна лишить китайские и российские спутники возможности передавать информацию об американских войсках во время конфликта, говорится в публикации Bloomberg, передает УНН.

Детали

Первые наземные средства глушения дистанционных модульных терминалов (Remote Modular Terminal) планируют установить в этом году после нескольких успешных испытаний. До 31 декабря первые 11 из 24 средств разместят в местах, которые не будут раскрывать из соображений безопасности.

В Космических силах США подчеркивают, что терминалы являются «небольшими, транспортабельными и недорогими помехами спутниковой связи, которые могут быть развернуты в суровых условиях для защиты» американских сил.

Новые терминалы дополняют более разветвленную систему глушения под названием Counter Communications System и систему среднего размера под названием Meadowlands, которые Космические силы США уже развернули и используют.

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