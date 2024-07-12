Комплектующие для ракет и беспилотников, которыми россия ежедневно атакует Украину, производятся по меньшей мере в 19-ти странах мира. И среди них, в частности, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия. Такую информацию озвучил генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время встречи по вопросам предотвращения нелегального оборота чувствительных технологий, которая прошла в Гааге в Евроюсте, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что участники встречи искали решение, как лишить россию доступа к современным технологиям, которые она применяет, чтобы создать для украинцев условия, непригодные для жизни.

"Ракеты и беспилотники, которые россия использует для ежедневных атак на мирные города и поселки Украины, содержат иностранные компоненты, произведенные как минимум в 19 странах мира. Это Китай, Южная Корея, Германия, Великобритания, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США и другие", - отметил Костин.

По мнению Костина, для предотвращения попадания в рф компонентов для производства необходимо ввести криминализацию транспортировки, продажи, покупки, доставки или других действий, связанных с поставкой технологических товаров юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями.

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Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, что благодаря сотрудничеству с зарубежными СМИ в Нидерландах арестовали трех человек, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд.

"Есть успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора", - отметил Рувин.

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