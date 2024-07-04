2,2 млрд евро, которые были выделены Украине Международным валютным фондом, не имеют четкой привязки к целевым расходам. Однако, будут, в первую очередь направлены на социальные расходы, на выплаты пенсий, заработных плат учителей, врачей и другие социальные программы. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Эти средства нам помогают финансировать дефицит бюджета. Конечно они не маркированы, не имеют четкой привязки, на какие именно цели они должны быть потрачены. Но учитывая потребность в закрытии именно социальных расходов, эти средства будут в первую очередь направлены на социальные расходы, на выплаты пенсий, заработных плат учителей, врачей и другие социальные программы - сказал Марченко.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль 3 июля сообщил, что Украина получила 2,2 миллиарда долларов от Международного валютного фонда.