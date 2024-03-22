Среди западных банков есть предубеждение относительно использования доходов активов рф в пользу Украины

Некоторые западные банки предупреждают о рисках плана ЕС получить доступ к российским активам. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Против предложений ЕС по перераспределению в пользу Украины миллиардов евро процентов, полученных от замороженных российских активов, выступают некоторые западные банки. Они опасаются, что это может привести к слишком дорогим судебным разбирательствам.

Лидеры Европейского Союза в четверг обсудили план использования до 3 миллиардов евро (3,26 миллиарда долларов) в год для отправки оружия в Украину, чтобы помочь Киеву бороться с Россией, которой по-прежнему грозит замораживание активов.

Источники, которые отказались быть названными из-за деликатности вопроса, сказали, что они поделились своими беспокойствами с политиками Великобритании и еврозоны, обозначив вероятность судебного разбирательства, когда антироссийские санкции в конце концов будут ослаблены или отменены, пишет издание.

Контекст

Российские активы, замороженные в ЕС, приносят миллиарды. Согласно плану ЕС, на эти деньги Украина может закупить оружие. Среди крупнейших сторонников плана есть Германия и Франция и другие страны. Эстония хочет сделать еще один шаг, - использовать все свои замороженные активы рф для Украины.

Лидеры Европейского Союза в четверг согласились продолжить работу над планом использования до 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов) в год для поставок оружия в Украину, пытаясь усилить борьбу Киева с Россией, которая все еще будет владеть основными замороженными активами. . Лидеры ЕС заявили, что вырученные средства могут быть использованы в течение нескольких месяцев.

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Детали

Западные банки также хранят миллиарды евро, фунтов стерлингов и долларов в активах, принадлежащих компаниям и лицам, подпадающим под санкции. 10% прибыли от российских активов, утративших финансовую силу, разрешено временно удерживать в Центральном депозитарии ценных бумаг, базирующемся в Бельгии, - в качестве гарантии от судебного разбирательства.

Согласно плану ЕС, около 90% изъятых денег будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные пойдут на восстановление и реконструкцию.

Россия говорит, что любая попытка завладеть ее капиталом или интересом является "бандитизмом", который приведет к десятилетиям судебных исков против всех участников.

Напомним,

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в понедельник в Брюсселе заявил, что замороженные российские активы следует потратить на предотвращение последствий агрессии, и на защиту Украины, а не на ее восстановление. Такое мнение он высказал польскому изданию PAP.

Замороженные российские активы должны быть использованы для выплаты компенсаций украинцам, пострадавшим от российской агрессии, поскольку Россия должна уплатить репарации за ущерб, причиненный ее военными преступлениями, считает Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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