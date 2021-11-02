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Упрощение получения гражданства Украины для иностранных бойцов ООС: закон взяли за основу

Киев • УНН

 • 13066 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания в первом чтении приняла за основу законопроект №5630 относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Упрощение получения гражданства Украины для иностранных бойцов ООС: закон взяли за основу

Детали

Законопроект разработан Государственной миграционной службой совместно с Министерством внутренних дел Украины с целью реализации указа Президента Украины от 13.08.2019 № 594 “Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям за политические убеждения”.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта № 5630 является упрощение порядка приобретения гражданства Украины для следующих лиц:
- граждан Российской Федерации, которые подверглись преследованиям за политические убеждения;
- иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции;
- лиц, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Кроме того, заключительными и переходными положениями законопроекта предусмотрена возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства в случае невозможности выполнить обязательства о прекращении иностранного гражданства лицами, которые приобрели гражданство Украины в период с01.01.2018года до вступления в силу этим законом.

Напомним

2 июня этого года Правительство согласовало законопроект по упрощению получения украинского гражданства иностранцами, которые принимали участие в защите Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись политическим преследованиям.

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