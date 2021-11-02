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Спрощення отримання громадянства України для іноземних бійців ООС: закон взяли за основу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховна Рада України під час позачергового засідання у першому читанні прийняла за основу законопроект №5630 щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Відповідне рішення підтримали 302 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Спрощення отримання громадянства України для іноземних бійців ООС: закон взяли за основу

Деталі

Законопроєкт розроблено Державною міграційною службою спільно з Міністерством внутрішніх справ України з метою реалізації указу Президента України від 13.08.2019 № 594 “Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання”.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту № 5630 є спрощення порядку набуття громадянства України для наступних осіб:
- громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання;
- іноземцями і особами без громадянства, що в установленому законодавством України порядку проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних Силах України та/або брали безпосередню участь в антитерористичній операції;
- особами, які мають визначні заслуги перед Україною.

Крім того, прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту передбачена можливість подати декларацію про відмову від іноземного громадянства у разі неможливості виконати зобов’язання про припинення іноземного громадянства особами, які набули громадянство України у період з 01.01.2018 року до набрання чинності цим законом.

Нагадаємо

2 червня цього року Уряд погодив законопроект щодо спрощення набуття українського громадянства іноземцями, які брали участь у захисті України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали політичних переслідувань.

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