Спрос на авто из Китая в Украине падает

ukenru
Эксклюзив
В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями
09:20 • 3154 просмотра

В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями

Эксклюзив
НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие
08:55 • 12179 просмотра

НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие

Эксклюзив
Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 100475 просмотра

Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19
 • 110917 просмотра

Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
 • 126884 просмотра

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Эксклюзив
Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал
 • 114238 просмотра

Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал

Эксклюзив
Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея
 • 116767 просмотра

Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
 • 118022 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
 • 118712 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
 • 114451 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты захватили Ильинку и продвинулись на нескольких направлениях на востоке - DeepState

Оккупанты захватили Ильинку и продвинулись на нескольких направлениях на востоке - DeepState

 • 41246 просмотра
Обстрелы на Сумщине: зафиксировано 175 взрывов и пострадавшие гражданские

Обстрелы на Сумщине: зафиксировано 175 взрывов и пострадавшие гражданские

 • 46118 просмотра
Ночная атака на Харьков: город подвергся ударам управляемыми авиабомбами

Ночная атака на Харьков: город подвергся ударам управляемыми авиабомбами

 • 51716 просмотра
Уникальный звездопад Леониды: когда украинцы увидят небесное шоу

Уникальный звездопад Леониды: когда украинцы увидят небесное шоу

 • 50747 просмотра
Погода в Украине: где сегодня будет без осадков и какая температура ожидается

Погода в Украине: где сегодня будет без осадков и какая температура ожидается

05:38 • 17307 просмотра
публикации
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 109090 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 126884 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 117168 просмотра
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

 • 122730 просмотра
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

 • 124432 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

 • 67415 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

 • 74172 просмотра
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 100436 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 101497 просмотра
Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

 • 84641 просмотра
Актуальное
Спрос на авто из Китая в Украине падает

Спрос на авто из Китая в Украине падает

Киев  •  УНН

 • 2267 просмотра

Read in English

В октябре продажи китайских авто в Украине упали на 8% по сравнению с прошлым годом, составив 1,2 тысячи единиц. 81% проданных китайских авто составляли электромобили, с Honda M-NV в качестве лидера продаж.

В октябре украинцы приобрели 1,2 тысячи легковых автомобилей, импортированных из Китая, сообщает Укравтопром.

Общий объем продаж снизился на 8% по сравнению с октябрем 2023 года. Пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.

В октябре украинцы приобрели 1,2 тысячи автомобилей из Китая, что на 8% меньше, чем в октябре 2023 года, сообщает Укравтопром. Из них 81% составляли электромобили.

Продажи новых авто выросли на 11%, составив 979 единиц, тогда как приобретение подержанных снизилось на 47% до 228 единиц.Самые популярные модели новых автомобилей китайского производства: 

1. HONDA M-NV - 188 ед. 

2. VOLKSWAGEN ID.4 - 100 ед. 

3. ZEEKR 001 - 94 ед

4. BYD Song Plus - 74 ед. 

5. AUDI Q4 e-tron - 41 ед.

Среди подержанных авто наибольшим спросом пользовались: 

1. ZEEKR 001 - 20 ед. 2. HONDA M-NV - 20 ед. 3. POLESTAR 2 - 17 ед. 4. BAIC EC3 - 15 ед. 5. VOLKSWAGEN ID.4 - 14 ед.

Напомним 

В октябре украинцы приобрели более 1,9 тыс. гибридных легковых авто, а это больше на 7%, чем в прошлом году. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
volkswagenVolkswagen
audiAudi
kitaiКитай
ukrainaУкраина