Спрос на авто из Китая в Украине падает

В октябре украинцы приобрели 1,2 тысячи легковых автомобилей, импортированных из Китая, сообщает Укравтопром.

Общий объем продаж снизился на 8% по сравнению с октябрем 2023 года. Пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.

В октябре украинцы приобрели 1,2 тысячи автомобилей из Китая, что на 8% меньше, чем в октябре 2023 года, сообщает Укравтопром. Из них 81% составляли электромобили.

Продажи новых авто выросли на 11%, составив 979 единиц, тогда как приобретение подержанных снизилось на 47% до 228 единиц.Самые популярные модели новых автомобилей китайского производства:

1. HONDA M-NV - 188 ед.

2. VOLKSWAGEN ID.4 - 100 ед.

3. ZEEKR 001 - 94 ед

4. BYD Song Plus - 74 ед.

5. AUDI Q4 e-tron - 41 ед.

Среди подержанных авто наибольшим спросом пользовались:

1. ZEEKR 001 - 20 ед. 2. HONDA M-NV - 20 ед. 3. POLESTAR 2 - 17 ед. 4. BAIC EC3 - 15 ед. 5. VOLKSWAGEN ID.4 - 14 ед.

Напомним

В октябре украинцы приобрели более 1,9 тыс. гибридных легковых авто, а это больше на 7%, чем в прошлом году.