Попытку "дипломатической контрабанды" пресекли на Закарпатье

“Во время погранично-таможенного контроля водитель заметно нервничал. После требования предоставить транспортное средство для осмотра, мужчина отказался выходить и открывать авто. Одновременно на иномарку сработала служебная собака”, — говорится в сообщении пресс-службы пограничного отряда.

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Автомобиль был заблокирован. К пункту пропуска вызваны представители полиции и СБУ. В результате проверки выяснилось, что под видом дипломатической почты в автомобиле Mercedes на белорусских дипломатических номерах гражданин Монголии пытался переместить большую партию сигарет. Во время беседы гражданин Монголии сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии.

Сейчас обнаруженные табачные изделия разгружают, количество и сумма их оценки будет сообщена дополнительно.