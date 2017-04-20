Попытку "дипломатической контрабанды" пресекли на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня, 20 апреля, в пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе, сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и ГФС задержали микроавтобус на белорусских дипломатических номерах, полностью упакованный сигаретами с акцизными марками. Об этом сообщили УНН в Мукачевском пограничном отряде.
“Во время погранично-таможенного контроля водитель заметно нервничал. После требования предоставить транспортное средство для осмотра, мужчина отказался выходить и открывать авто. Одновременно на иномарку сработала служебная собака”, — говорится в сообщении пресс-службы пограничного отряда.
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Автомобиль был заблокирован. К пункту пропуска вызваны представители полиции и СБУ. В результате проверки выяснилось, что под видом дипломатической почты в автомобиле Mercedes на белорусских дипломатических номерах гражданин Монголии пытался переместить большую партию сигарет. Во время беседы гражданин Монголии сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии.
Сейчас обнаруженные табачные изделия разгружают, количество и сумма их оценки будет сообщена дополнительно.