Попытку "дипломатической контрабанды" пресекли на Закарпатье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33511 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100265 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151765 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114618 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115398 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111862 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103817 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106917 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103439 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152432 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня, 20 апреля, в пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе, сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и ГФС задержали микроавтобус на белорусских дипломатических номерах, полностью упакованный сигаретами с акцизными марками. Об этом сообщили УНН в Мукачевском пограничном отряде.

“Во время погранично-таможенного контроля водитель заметно нервничал. После требования предоставить транспортное средство для осмотра, мужчина отказался выходить и открывать авто. Одновременно на иномарку сработала служебная собака”, — говорится в сообщении пресс-службы пограничного отряда.

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Автомобиль был заблокирован. К пункту пропуска вызваны представители полиции и СБУ. В результате проверки выяснилось, что под видом дипломатической почты в автомобиле Mercedes на белорусских дипломатических номерах гражданин Монголии пытался переместить большую партию сигарет. Во время беседы гражданин Монголии сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии.

Сейчас обнаруженные табачные изделия разгружают, количество и сумма их оценки будет сообщена дополнительно.

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