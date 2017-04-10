Патрульні в Києві зупинили нетверезого водія авто з російськими дипломатичними номерами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні у столиці поліція зупинила нетверезого водія автомобіля із російськими дипломатичними номерами. Про це УНН повідомив в ексклюзивному коментарі начальник прес-служби патрульної поліції України Віктор Шеверда.
“Сьогодні надійшло повідомлення про ймовірно нетверезого водія. Патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого дійсно перебував за ознаками нетверезий водій. Утім коли патрульні запропонували пройти алкотест, водій відмовився. В результаті чого на водія було складено протокол за ст.130, який буде направлений до міністерства закордонних справ”, — повідомив він.
Також він додав, що автомобіль був з дипломатичними номерами російського посольства, але чоловік мав при собі лише водійські права, тому у поліції не можуть підтвердити, що це був співробітник російського консульства.
Як повідомляв УНН, нетверезий водій на Львівщині під час переслідування травмував поліцейського.