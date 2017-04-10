Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя авто с российскими дипломатическими номерами

“Сегодня поступило сообщение о вероятно нетрезвом водителя. Патрульные остановили автомобиль, за рулем которого действительно находился по признакам нетрезвый водитель. Впрочем когда патрульные предложили пройти алкотест, водитель отказался. В результате чего на водителя был составлен протокол по ст.130, который будет направлен в министерство иностранных дел”, — сообщил он.

Также он добавил, что автомобиль был с дипломатическими номерами российского посольства, но человек имел при себе лишь водительские права, поэтому в полиции не могут подтвердить, что это был сотрудник российского консульства.

Как сообщал УНН, нетрезвый водитель на Львовщине во время преследования травмировал полицейского.